Бой Макгрегора и Серроне собрал рекордное количество платных подписок

Бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне собрал рекордное количество платных подписок на стриминге телеканала ESPN. Поединок стал первым спортивным событием, на которое подписались более миллиона зрителей.

Стоимость одной подписки (PPV) составила 70 долларов. К тому же она была доступна только для тех, кто оформил месячную подписку на ESPN+ стоимостью 4,99 доллара. Таким образом, доход от продажи PPV составил 75 млн долларов.

Напомним, Макгрегор 18 января победил Серроне за 40 секунд, отправив американца в нокаут.

Ранее рекорд PPV принадлежал любительскому бою американских блогеров KSI и Логана Пола: было собрано 817 тыс подписок. Но стоимость этого поединка составила 10 долларов.

Рекорд побьют Нурмагомедов и Макгрегор?

После завершения боя Макгрегора и Серроне глава UFC Дана Уайт заявил, что постарается организовать реванш Конора с Хабибом Нурмагомедовым. В бойцовской организации уверенны, что этот бой соберёт ещё больше PPV.