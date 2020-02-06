"Манчестер Сити" внимательно следит за конфликтом между футболистом Лионелем Месси и "Барселоной". Ранее аргентинец публично высказал недовольство действиями руководства, недавно уволившего главного тренера Эрнесто Вальверде.
"Горожане" намерены летом подписать Месси. В контракте футболиста есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть "Барсу". Вместе с тем зарплата аргентинца составляет 50 млн евро в год, сообщает ESPN.
По информации Gazzetta dello Sport, Месси действительно раздумывает над уходом из "Барсы". 32-летний форвард находится в системе клуба на протяжении 18 лет. За основную команду аргентинец провёл 765 матчей, в которых забил 657 голов.
По сведениям COPE, капитан недоволен назначением Кике Сетьена и методами его работы. Также футболисту не нравится, что ему приходится брать всю ответственность за неудачи команды на себя.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Месси поругался со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Аргентинцу не понравилось, что функционер обвинил футболистов в увольнении Вальверде.
"Если вы говорите подобное, то должны назвать имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех. Мне, честно говоря, не нравится говорить такие вещи, но я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения", — написал Месси в Instagram.
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