"Манчестер Сити" готов подписать Месси после его конфликта с "Барсой"

"Манчестер Сити" внимательно следит за конфликтом между футболистом Лионелем Месси и "Барселоной". Ранее аргентинец публично высказал недовольство действиями руководства, недавно уволившего главного тренера Эрнесто Вальверде.

"Горожане" намерены летом подписать Месси. В контракте футболиста есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть "Барсу". Вместе с тем зарплата аргентинца составляет 50 млн евро в год, сообщает ESPN.

Месси задумался об уходе из "Барселоны"

По информации Gazzetta dello Sport, Месси действительно раздумывает над уходом из "Барсы". 32-летний форвард находится в системе клуба на протяжении 18 лет. За основную команду аргентинец провёл 765 матчей, в которых забил 657 голов.

По сведениям COPE, капитан недоволен назначением Кике Сетьена и методами его работы. Также футболисту не нравится, что ему приходится брать всю ответственность за неудачи команды на себя.

Конфликт Месси и "Барселоны"

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Месси поругался со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Аргентинцу не понравилось, что функционер обвинил футболистов в увольнении Вальверде.