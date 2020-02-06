Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей популярности. По словам "голоса российского биатлона", он может конкурировать с ведущими Иваном Ургантом и Дмитрием Нагиевым.

Губерниев известен по репортажам с этапов Кубка мира по биатлону. Журналист ведёт передачу "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" на "Матч ТВ". Также комментатор работает в студийных эфирах телеканала.

"Мне всегда было интересно быть конкурентом Урганта, Нагиева, мне всегда было интересно встать на одну ступень с Гусевым и Уткиным, потому что никогда комментаторы, которые не работали на футболе, они не были звездами первой величины. Мне всегда было интересно быть в высшей лиге. Я сейчас в этой лиге играю и, больше того, каждый раз еще какие-то горизонты открываю", - заявил Губерниев в интервью Sport24.

Дмитрий Губерниев