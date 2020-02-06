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Источник Правда.Ру

Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей популярности. По словам "голоса российского биатлона", он может конкурировать с ведущими Иваном Ургантом и Дмитрием Нагиевым.

Губерниев известен по репортажам с этапов Кубка мира по биатлону. Журналист ведёт передачу "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" на "Матч ТВ". Также комментатор работает в студийных эфирах телеканала.

"Мне всегда было интересно быть конкурентом Урганта, Нагиева, мне всегда было интересно встать на одну ступень с Гусевым и Уткиным, потому что никогда комментаторы, которые не работали на футболе, они не были звездами первой величины.

Мне всегда было интересно быть в высшей лиге. Я сейчас в этой лиге играю и, больше того, каждый раз еще какие-то горизонты открываю", - заявил Губерниев в интервью Sport24.

Дмитрий Губерниев

  • Губерниев с 1997 по 2000 года работал на ТВЦ.
  • С 1998 по 2004 год был комментатором на российском Eurosport.
  • C 2000 по 2015 год работал на ВГТРК на различных должностях.
  • С 2015 года работает на "Матч ТВ".
  • В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ и доверенным лицом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.
Темы матч тв биатлон иван ургант дмитрий нагиев дмитрий губерниев
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