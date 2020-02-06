Друзья подарили Роналду на день рождения "Гелендваген"

Португальский футболист в свой день рождения получил в подарок от друзей автомобиль "Гелендваген". О подарке на своей странице в Instagram рассказала жена игрока Джорджина Родригес.

5 февраля Роналду исполнилось 35 лет. Футболист в день юбилея заявил, что не собирается завершать карьеру. По его словам, он вполне мог бы продолжить играть до 40 лет.

Криштиану Роналду

Роналду в своей карьере выступал в составе четырёх клубов:

"Спортинг" (Португалия) - 58 игр, 10 голов;

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 307, 130;

"Реал" (Испания) - 486, 475;

"Ювентус" (Италия) - 76, 54.

За сборную Португалии провёл 164 матча, в которых забил 99 голов.

На счету Роналду 27 трофеев на клубном уровне. Сборную футболист привёл к победе на Евро-2016 и в Лиге наций-2018/19.

Роналду пять раз выиграл "Золотой мяч", четыре раза становился обладателем "Золотой бутсы".