Португальский футболист в свой день рождения получил в подарок от друзей автомобиль "Гелендваген". О подарке на своей странице в Instagram рассказала жена игрока Джорджина Родригес.
5 февраля Роналду исполнилось 35 лет. Футболист в день юбилея заявил, что не собирается завершать карьеру. По его словам, он вполне мог бы продолжить играть до 40 лет.
Роналду в своей карьере выступал в составе четырёх клубов:
За сборную Португалии провёл 164 матча, в которых забил 99 голов.
На счету Роналду 27 трофеев на клубном уровне. Сборную футболист привёл к победе на Евро-2016 и в Лиге наций-2018/19.
Роналду пять раз выиграл "Золотой мяч", четыре раза становился обладателем "Золотой бутсы".
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.