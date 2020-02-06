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WADA назвало условие, при котором Россию не допустят на ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением насчёт возможного недопуска сборной России по футболу на чемпионат мира-2022 в Катаре. Ранее телеканал beIN Sports распространил информацию о том, что WADA направило в адрес РУСАДА уведомление, в котором объявило об отстранении команды.

В РУСАДА и РФС это сообщение опровергли, а в ФИФА заявили, что им нечего пока добавить.

Заявление WADA по сборной России по футболу

"РИА Новости" обратились в WADA с просьбой прокомментировать сообщение. Там утверждают, что сборная России не будет допущена на турнир, если CAS оставит в силе санкции от 9 декабря.

"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", - заявили в WADA.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Правде.Ру" заявил, что в вопросе допуска сборной России на ЧМ-2022 следует полагаться только на решения ФИФА.

Колосков: "Никакой вероятности недопуска сборной России на ЧМ-2022 нет и не будет"

Чемпионат мира по футболу-2022

  • ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
  • Путёвки на турнир от УЕФА получат 13 команд.
  • Участие в отборочном турнире примут 54 сборные.
  • Отбор в Европе начнётся 25 марта 2021 года.
Темы wada чм-2022 футбол сборная россии по футболу wada против россии: допинговый скандал
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