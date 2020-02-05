Колосков рассказал, как продавил участие сборной СНГ на Евро-92

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Правде.Ру" вспомнил ситуацию вокруг участия сборной СНГ в финальном турнире чемпионата Европы 1992 года. На турнир в Швецию вместо сборной СССР поехала команда, составленная из футболистов России, Украины, Грузии и Белоруссии.

По словам Колоскова, команда могла не принять участие в Евро-92. Против этого был УЕФА.

"Там действительно была такая правовая коллизия. Отборочные игры выиграла сборная команда Советского Союза, а Союза в 1992 году не стало. И встал вопрос - как же быть. Здесь были разные позиции. Позиция УЕФА состояла в том, чтобы не допускать команду, которая не представляет никакую страну, и вместо нее другую страну отправит, как Дания в свое время попала на Евро", - заявил Колосков.

Вместе с тем, занимавший тогда пост вице-президента ФИФА Колсоков смог решить вопрос созданием Федерации футбола СНГ.

"Позиция ФИФА была другой, потому что я в то время был вице-президентом ФИФА. Мне удалось доказать руководству ФИФА, что это не совсем правильно, потому что футболисты, которые выигрывали, остались, они здесь, они готовы играть. И тогда мы нашли такой компромиссный вариант, что мы в очень срочном порядке образовали Федерацию футбола СНГ, зарегистрировали ее, обратились в ФИФА с признанием. Нас признали. И УЕФА ничего не оставалось, как последовать тем решениям, которые приняла ФИФА. То есть УЕФА тоже была вынуждена признать нашу федерацию и, естественно, сборную, которую представляла эта федерация", - заявил Колосков.

Сборная СНГ на чемпионате Европ 1992 года