Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих карьерных планах. 5 февраля португалец отпраздновал 35-летие и заявил, что уходить из футбола не собирается.
Роналду отметил, что для него нет проблемы с возрастом. Продолжение карьеры зависит только от его физического состояния и мотивации.
"Я думаю, что могу спокойно играть до 40 лет. Честно говоря, самый важный фактор - психологический, он будет иметь значение. В любом случае, у всего есть начало и конец, поэтому я не буду играть в футбол всю жизнь, но я все еще чувствую в себе силы, чтобы продолжать", - заявил Роналду в интервью Tuttosport.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.