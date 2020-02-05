Роналду собрался играть до 40 лет

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своих карьерных планах. 5 февраля португалец отпраздновал 35-летие и заявил, что уходить из футбола не собирается.

Роналду отметил, что для него нет проблемы с возрастом. Продолжение карьеры зависит только от его физического состояния и мотивации.