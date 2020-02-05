Футболист "Зенита" Александр Кокорин подтвердил информацию о том, что разговаривал с "Балтикой" по поводу своего будущего. Ранее о переговорах с нападающий по трансферу рассказал председатель совета директоров калининградского клуба Александр Шендерюк-Жидков.
"Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды", — заявил руководитель "Балтики" в интервью РБК.
Кокорин не стал отрицать слов калининградцев и заявил, что находится с ними на связи уже четыре дня.
"С "Балтикой" 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого", — приводит "РИА Новости" слова Кокорина.
Ранее агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов опроверг информацию РБК. Он заявил, что "впервые слышит" о "Балтике".
Ранее Кокорин отказался от перехода в "Сочи", из-за чего в российском футболе разгорелся скандал. Трансферная сага футболиста длится более недели.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.