Кокорин подтвердил переговоры о переходе в "Балтику"

Футболист "Зенита" Александр Кокорин подтвердил информацию о том, что разговаривал с "Балтикой" по поводу своего будущего. Ранее о переговорах с нападающий по трансферу рассказал председатель совета директоров калининградского клуба Александр Шендерюк-Жидков.

"Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды", — заявил руководитель "Балтики" в интервью РБК.

Кокорин не стал отрицать слов калининградцев и заявил, что находится с ними на связи уже четыре дня.

"С "Балтикой" 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого", — приводит "РИА Новости" слова Кокорина.

Ранее агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов опроверг информацию РБК. Он заявил, что "впервые слышит" о "Балтике".

Трансфер Кокорина

Ранее Кокорин отказался от перехода в "Сочи", из-за чего в российском футболе разгорелся скандал. Трансферная сага футболиста длится более недели.

21 января "Сочи" объявил о договорённости с "Зенитом" об аренде Кокорина до конца сезона.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил наличие договорённости с "Сочи".

Агент и отчим футболиста Кирилл Логинов сообщил о том, что Кокорин отказался переходить в "Сочи".

"Зенит" 29 января улетел на сбор в Катар и не взял с собой Кокорина.

1 февраля Кокорин прибыл на сбор "Зенита-2".

Футбольный клуб "Балтика"