В Перекопе Кировской области прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин.
В мужской гонке победу одержал чемпион мира Антон Бабиков. Второе место занял Евгений Идинов, третье - Максим Макаров.
Антон Бабиков - 26 минут 32,8 секунды (0 промахов).
Евгений Идинов - +51,9 (0).
Максим Макаров - +1.16,9 (0).
Женский спринт выиграла Ирина Казакевич. Второй стала Тамара Воронина, третьей - Ольга Мощенкова.
Ирина Казакевич - 25 минут 27,0 секунды (1).
Тамара Воронина - +23,3 (1).
Ольга Мощенкова - +34,1 (1).
Напомним, Бабиков принял участие в первом этапе Кубка мира по биатлону как победитель Кубка IBU. Там он не смог показать высоких результатов и покинул сборную.
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