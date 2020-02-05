Бабиков победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону

В Перекопе Кировской области прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин.

В мужской гонке победу одержал чемпион мира Антон Бабиков. Второе место занял Евгений Идинов, третье - Максим Макаров.

Антон Бабиков - 26 минут 32,8 секунды (0 промахов). Евгений Идинов - +51,9 (0). Максим Макаров - +1.16,9 (0).

Женский спринт выиграла Ирина Казакевич. Второй стала Тамара Воронина, третьей - Ольга Мощенкова.

Ирина Казакевич - 25 минут 27,0 секунды (1). Тамара Воронина - +23,3 (1). Ольга Мощенкова - +34,1 (1).

Напомним, Бабиков принял участие в первом этапе Кубка мира по биатлону как победитель Кубка IBU. Там он не смог показать высоких результатов и покинул сборную.