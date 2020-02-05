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Теннисист Бублик: "Ненавижу этот *** теннис"

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Казахстанский теннисист Александр Бублик во время игры первого раунда турнира в Монпелье был настолько эмоционален, что не сдержался и в микрофон рассказал всё, что думает о своём виде спорта. Спортсмен не подбирал выражений.

"Ненавижу теннис. Всей душой на *** ненавижу. Ненавижу на *** этот спорт. Самый *** вид спорта. Ненавижу каждый день, который им занимаюсь", — сказал Бублик во время тай-брейка в третьем сете.

Эмоциональная разгрузка помогла теннисисту победить Давида Гоффена со счётом 6:7, 6:1, 7:6.

Теннисист Александр Бублик

  • Бублик родился в Гатчине и до 2016 года представлял Россию.
  • Наивысшая позиция в рейтинге АТР — 48-я. Сейчас идёт на 54-м месте.
  • В 2019 году дважды выходил в финалы турниров АТР, но оба раза проиграл.
  • 22-летний Бублик выиграл 4 "Фьючерса" и 6 "Челленджеров".
  • В январе 2020 года дошёл до полуфинала Australian Open в парном разряде. Выступал с соотечественником Михаилом Кукушкиным.
Темы теннис александр бублик
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