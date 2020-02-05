Теннисист Бублик: "Ненавижу этот *** теннис"

Казахстанский теннисист Александр Бублик во время игры первого раунда турнира в Монпелье был настолько эмоционален, что не сдержался и в микрофон рассказал всё, что думает о своём виде спорта. Спортсмен не подбирал выражений.

"Ненавижу теннис. Всей душой на *** ненавижу. Ненавижу на *** этот спорт. Самый *** вид спорта. Ненавижу каждый день, который им занимаюсь", — сказал Бублик во время тай-брейка в третьем сете.

Эмоциональная разгрузка помогла теннисисту победить Давида Гоффена со счётом 6:7, 6:1, 7:6.

Теннисист Александр Бублик