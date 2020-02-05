Футболист Денис Глушаков получил серебряную медаль молодёжного первенства России сезона-2018/19. Награду полузащитнику передал "Спартак" во время тренировочных сборов.

"Приятная неожиданность на сборе в Турции наконец-то добралась до меня, родимая. Встретился с тренерским штабом дубля «Спартака» и получил серебряную медаль за прошлый сезон", - написал Глушаков в Instagram.