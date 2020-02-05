"Балтика" и "Рубин" ведут переговоры с Кокориным

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может продолжить карьеру в "Рубине" или "Балтике". О переговорах с футболистом сообщили источники РБК.

"Балтика" ведёт переговоры с Кокориным

Переговоры с Кокориным подтвердил председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков. Он сообщил, что контактирует лично с футболистом.

"Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды. Вы знаете, что в "Балтике" играет его близкий друг Алан Чочиев, что, безусловно, поможет ему в нашем коллективе", — заявил Шендерюк-Жидков.

"Рубин" ждёт разрешения ситуации между Кокориным и "Зенитом"

Источник "РБК" заявил, что в услугах Кокорина заинтересован лично главный тренер Леонид Слуцкий. "Рубин" также ведёт разговор с самим футболистом и ждёт разрешения ситуации между Кокориным и "Зенитом".

Трансфер Кокорина

Ранее Кокорин отказался от перехода в "Сочи", из-за чего в российском футболе разгорелся скандал. Трансферная сага футболиста длится более недели.