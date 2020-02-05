"Лыжня России" в Тюмени перенесена из-за вспышки ОРВИ

Гонка "Лыжня России", в которой участвуют любители, в Тюмени перенесена из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также неблагоприятной погоды. Старт, как и в других городах, должен был пройти 8 февраля.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, а также в целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, XXXVIII открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" переносится", - говорится в сообщении городской администрации.

До 8 февраля в школах Тюмени введен карантин. Дата проведения соревнований станет известна позже.