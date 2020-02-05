Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что сборная России не будет допущена на ЧМ-2022 по футболу. Ранее с таким сообщением выступил арабский телеканал BeIN Sports.
Издание сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в РУСАДА уведомление о том, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира из-за санкций.
Глава РУСАДА заявил, что информация не соответствует действительности.
"Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", - приводит РИА "Новости" слова Гануса.
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