РУСАДА отреагировало на сообщение о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что сборная России не будет допущена на ЧМ-2022 по футболу. Ранее с таким сообщением выступил арабский телеканал BeIN Sports.

Издание сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в РУСАДА уведомление о том, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира из-за санкций.

Заявление главы РУСАДА по ситуации с ЧМ-2022

Глава РУСАДА заявил, что информация не соответствует действительности.

"Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано", - приводит РИА "Новости" слова Гануса.

Чемпионат мира по футболу-2022