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Источник Правда.Ру

"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию на "Энфилде" до 40 матчей

Спорт » Командные виды » Футбол

"Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии обыграл "Шурсбери Таун" со счётом 1:0. Главный тренер команды Юрген Клопп выпустил на поле молодёжный состав, но это не помогло сопернику. В следующем раунде "красные" сыграют с "Челси".

40 матчей "Ливерпуля" без поражений

"Ливерпуль" тем самым продлил серию без поражений на домашнем стадионе "Энфлид Роуд" до 40 матчей. В последний раз "красные" проиграли на своём поле "Челси" в сентябре 2018 года (1:2).

Успешный сезон "Ливерпуля"

"Ливерпуль" в этом сезоне успешно выступает в чемпионате Англии. Команда в 25-ти турах одержала 24 победы и один раз сыграла вничью. "Красные" опережают ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 22 очка.

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