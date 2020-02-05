Украинский боксёр после победы в Калининграде назвал Россию агрессором

Украинский боксёр Карен Чухаджян рассказал о поездке в Россию. 1 февраля в Калининграде он победил россиянина Сергея Воробьёва и завоевал титул чемпиона WBA International в полусреднем весе.

Чухаджян отметил, что не боится нападок со стороны украинцев из-за поездки в Россию

"Меня спрашивали, не боялся ли я хейта из-за поездки в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину. Я уже писал в комментах и последний раз повторю тут: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян", — заявил Чухаджян в интервью trubuna. com.

Боксёр заявил, что во время поездки не слышал ни одного плохого слова об Украине.

"За всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал в гости к братской стране, я ехал побеждать. Точка", — подытожил Чухаджян.

Боксёр Карен Чухаджян

23-летний спортсмен ранее завоевал несколько титулов: