Прядкин стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ

Клубы РПЛ единогласно выдвинули Сергея Прядкина на пост главы организации. 4 февраля завершился срок заявок в кандидаты на этот пост.

"Я благодарен всем клубам Лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру", - заявил Прядкин.

Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта

16 января полномочия Прядкина были продлены ещё на пять лет. РФС установил несоответствие процесса выборов нормативным документам УЕФА и ФИФА. Союз постановил провести новые выборы в течение трёх месяцев. Лига решила провести новые выборы 17 марта.

Сергей Прядкин

До 1994 Прядкин работал в силовых структурах, после чего перешел в спортобщество "Динамо". Является полковником запаса.

Работу в РПЛ начал с момента её основания, с 2001 года. В ноябре 2007 года стал президентом организации.

В РФС в разное время занимал должности советника президента, гендиректора, и.о. президента.

В настоящее время, кроме должности президента РПЛ, работает на таких постах: