Мозгов исключён из числа кандидатов в сборную России

Баскетболист Тимофей Мозгов исключён из числа кандидатов в сборную России на 2020 год. Документ опубликован на сайте министерства спорта.

Мозгов не выходил на площадку в официальных матчах с 2018 года. Тогда он подписал контракт с клубом НБА "Орландо Мэджик", но не провёл за команду ни одной игры из-за травмы колена.

Летом 2019 года баскетболист подписал контракт с подмосковными "Химками". Но на площадку также не выходил, так как продолжает восстановление от травмы.

Кандидаты в сборную России по баскетболу

В число кандидатов сборной России по баскетболу включены 18 человек: