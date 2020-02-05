Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Ранее спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал об увольнении Эрнесто Вальверде. По словам функционера каталонского клуба, футболисты были недовольны работой главного тренера, из-за чего и было принято решение об отставке.
"Многие игроки были недовольны и не работали в полную силу. Была проблема внутренней коммуникации. Между тренером и командой всегда были хорошие отношения, но есть вещи, которые я, как бывший футболист, чувствую. Я рассказал об этом клубу, и мы приняли решение", - заявил Абидаль.
Месси ответил французу публично в Instagram. Аргентинец попросил спортивного директора назвать имена футболистов, которые привели к увольнению.
"Если вы говорите подобное, то должны назвать имена игроков, иначе вы бросаете тень на всех. Мне, честно говоря, не нравится говорить такие вещи, но я считаю, что каждый должен нести ответственность за свои действия и отвечать за свои решения. Игроки ответственны за то, что происходит на поле. Мы являемся первыми, кто признаёт это. Те люди, которые принимают решение по спортивным вопросам, также должны взять на себя ответственность", - написал Месси.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.