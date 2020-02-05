Месси вступил в прямой конфликт с руководством "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Абидаль обвинил игроков в увольнении Вальверде

Ранее спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал об увольнении Эрнесто Вальверде. По словам функционера каталонского клуба, футболисты были недовольны работой главного тренера, из-за чего и было принято решение об отставке.

"Многие игроки были недовольны и не работали в полную силу. Была проблема внутренней коммуникации. Между тренером и командой всегда были хорошие отношения, но есть вещи, которые я, как бывший футболист, чувствую. Я рассказал об этом клубу, и мы приняли решение", - заявил Абидаль.

Месси обвинил Абидаль во лжи

Месси ответил французу публично в Instagram. Аргентинец попросил спортивного директора назвать имена футболистов, которые привели к увольнению.