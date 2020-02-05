Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз", в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" сделал хет-трик. Его команда победила со счётом 4:2 и вернула первое место в Восточной конференции.
Овечкин довёл свой снайперский счёт в НХЛ до 698 шайб. Россиянин занимает восьмое место в истории лиги по количеству шайб. Опережают Александра:
Также на счету Овечкина ещё несколько достижений.
Овечкин за сезон забросил уже 40 шайб. Это россиянин сделал в 11-й раз в карьере, что является вторым результатом в истории НХЛ. Лучший результат в активе Уэйна Гретцки - 12 раз.
Овечкин сделал 27-й хет-трик в истории НХЛ. По этому показателю он вышел на восьмое место, обойдя Мориса Ришара. Россиянина по количеству матчей с тремя шайбами обходят:
Вторая шайба Овечкина оказалась победной в матче. По этому показателю он вышел на четвёртое место. Выше российского хоккеиста по этому показателю:
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