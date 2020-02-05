Хет-трик Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом"

Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз", в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса" сделал хет-трик. Его команда победила со счётом 4:2 и вернула первое место в Восточной конференции.

Овечкин довёл свой снайперский счёт в НХЛ до 698 шайб. Россиянин занимает восьмое место в истории лиги по количеству шайб. Опережают Александра:

Уэйн Гретцки - 894 шайб; Горди Хоу - 801; Яромир Ягр - 766; Бретт Халл - 741; Марсель Дионн - 731; Фил Эспозито - 717; Майк Гартнер - 708.

Также на счету Овечкина ещё несколько достижений.

Овечкин в 11-й раз забил 40 голов за сезон

Овечкин за сезон забросил уже 40 шайб. Это россиянин сделал в 11-й раз в карьере, что является вторым результатом в истории НХЛ. Лучший результат в активе Уэйна Гретцки - 12 раз.

Овечкин обошёл Ришара по количеству хет-триков в НХЛ

Овечкин сделал 27-й хет-трик в истории НХЛ. По этому показателю он вышел на восьмое место, обойдя Мориса Ришара. Россиянина по количеству матчей с тремя шайбами обходят:

Уэйн Гретцки - 50; Марио Лемье - 40; Майк Босси - 39; Бретт Халл - 33; Фил Эспозито - 32; Марсель Дионн - 28, Бобби Халл - 28.

Овечкин забросил 110 победных шайб в НХЛ

Вторая шайба Овечкина оказалась победной в матче. По этому показателю он вышел на четвёртое место. Выше российского хоккеиста по этому показателю: