Вяльбе оценила слова Клебо о победе Большунова в Кубке мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о победе Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Действующий двукратный победитель КМ травмировал палец и пропустит две гонки на этапе в Фалуне.

Клебо поздравил Большунова, который опережает его в общем зачёте на 235 очков. Вяльбе скептически отнеслась к его словам и посоветовала не списывать норвежца со счетов.

"Я уверена, что это психологическая атака. Желаю, чтобы он скорее поправил свое здоровье, чтобы пальчик сросся правильно, и чтобы он глупостью и дуростью больше не занимался. Понятно, что это мальчишеская шалость. Интересно соревнования смотреть, когда все лидеры соревнуются, в этом весь кайф", - приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

Кубок мира по лыжным гонкам

Этап в шведском Фалуне пройдёт 8 и 9 февраля. У мужчин запланированы спринт и 15-километровый масс-старт.

После этого запланирован "Ски Тур", который пройдёт по лыжным трассам Швеции и Норвегии с 15 по 23 февраля. В рамках турнира состоятся четыре дистанционные гонки и две спринтерские.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам