Футболист сборной России Фёдор Смолов в интервью пресс-службе "Сельты" рассказал о причинах перехода в испанскую команду из "Локомотива". Своей целью он назвал помощь клубу в сохранении прописки в высшем дивизионе чемпионата Испании.
Смолов подписал соглашение с "Сельтой" 31 января. На следующий день он дебютировал в составе команды в игре с "Валенсией". Форвард провёл на поле 12 минут.
"Я очень счастлив и горд быть здесь. "Сельта" очень известна в России благодаря Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере. Испанская лига - лучшая в мире. В детстве я смотрел матчи "Сельты" Карпина и Мостового", - заявил Смолов.
Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:
В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.