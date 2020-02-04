Смолов назвал цель перехода в "Сельту"

Футболист сборной России Фёдор Смолов в интервью пресс-службе "Сельты" рассказал о причинах перехода в испанскую команду из "Локомотива". Своей целью он назвал помощь клубу в сохранении прописки в высшем дивизионе чемпионата Испании.

Смолов подписал соглашение с "Сельтой" 31 января. На следующий день он дебютировал в составе команды в игре с "Валенсией". Форвард провёл на поле 12 минут.

"Я очень счастлив и горд быть здесь. "Сельта" очень известна в России благодаря Мостовому и Карпину. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь клубу остаться в Примере. Испанская лига - лучшая в мире. В детстве я смотрел матчи "Сельты" Карпина и Мостового", - заявил Смолов.

Фёдор Смолов

Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:

"Динамо" (Москва) - 77 матчей, 4 гола;

"Фейеноорд" (Голландия) - 14, 1;

"Анжи" - 41, 3;

"Урал" - 23, 8;

"Краснодар" - 101, 64;

"Локомотив" - 48, 11.

В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.