Валерий Газзаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей

Экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев стал главой комитета Госдумы по делам национальностей. На этом посту он заменил Олега Николаева, которого назначили и.о. главы Чувашии, сообщает сайт Госдумы.

Газзаев ранее был зампредом комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. В Госдуме он представляет партию "Справедливая Россия".

Валерий Газзаев

Газзаев - известный футболист и тренер. В составе московского "Динамо" становился обладателем Кубка СССР, а также лучшим бомбардиром Кубка обладателей Кубков.

Вместе со сборной СССР выиграл бронзовые награды Олимпиады-80.

Тренировал такие команды: