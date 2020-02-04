Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что организация планирует создать Российскую лигу для молодых игроков. Подробности проекта станут известны позже.
В данный момент чемпионат проводит Континентальная хоккейная лига КХЛ, где кроме российских выступают клубы из Белоруссии, Латвии, Китая, Казахстана и Финляндии. Также в структуре лиги:
"Мы делаем всё для того, чтобы молодые хоккеисты закрепились в нашей элите. Сейчас мы хотим создать Российскую лигу. Считаем, что молодые игроки набираются больше опыта, когда играют в наших клубах и соревнованиях. Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея", - заявил Третьяк в интервью "Чемпионату".
После распада СССР чемпионат России проводился в разных турнирах.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.