Клуб РПЛ "Тамбов" переезжает из Саранска в Нижний Новгород

Футбольный клуб "Тамбов" объявил о том, что проведёт домашние матчи весенней части сезона в Нижнем Новгороде. Летом и осенью команда выступала в Саранске.

Клуб не выступает в родном городе из-за реконструкции стадиона "Спартак". РПЛ ранее не допустила стадион до проведения матчей. "Тамбов" планировал вернуться на арену осенью, но строители не смогли завершить все работы.

"Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной "Нижний Новгород" максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам", — заявила гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова.

"Тамбов" в Саранске

Команда в Саранске провела 10 домашних матчей.

"Тамбов" идёт на 11-м месте в РПЛ, набрав 21 очко.

В домашних матчах команда набрала 12 очков (7-е место).

Средняя посещаемость игр составила 6 841 человек.

Расстояние между Тамбовом и Саранском около 400 км.

"Тамбов" в Нижнем Новгороде