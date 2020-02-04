Футбольный клуб "Тамбов" объявил о том, что проведёт домашние матчи весенней части сезона в Нижнем Новгороде. Летом и осенью команда выступала в Саранске.
Клуб не выступает в родном городе из-за реконструкции стадиона "Спартак". РПЛ ранее не допустила стадион до проведения матчей. "Тамбов" планировал вернуться на арену осенью, но строители не смогли завершить все работы.
"Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной "Нижний Новгород" максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам", — заявила гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.