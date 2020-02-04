Российский вратарь попал в состав "Бенфики" на матч Кубка Португалии

22-летний российский вратарь Иван Злобин попал в заявку "Бенфики" на матч Кубка Португалии. Лиссабонцы 4 февраля сыграют в полуфинале против "Фамаликана".

Иван Злобин

Злобин - воспитанник академии Коноплева и московского ЦСКА. В 2015 году вратарь подписал контракт с "Лейрией".

С 2016 года Злобин находится в системе "Бенфики". За вторую команду он провёл 54 матча. За основную команду отыграл по три матча в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги.

Кубок Португалии по футболу

Полуфинальный раунд Кубка Португалии состоит из двух матчей. Игры состоятся 4 и 12 февраля. В полуфиналах сыграют: