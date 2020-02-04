22-летний российский вратарь Иван Злобин попал в заявку "Бенфики" на матч Кубка Португалии. Лиссабонцы 4 февраля сыграют в полуфинале против "Фамаликана".
Злобин - воспитанник академии Коноплева и московского ЦСКА. В 2015 году вратарь подписал контракт с "Лейрией".
С 2016 года Злобин находится в системе "Бенфики". За вторую команду он провёл 54 матча. За основную команду отыграл по три матча в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги.
Полуфинальный раунд Кубка Португалии состоит из двух матчей. Игры состоятся 4 и 12 февраля. В полуфиналах сыграют:
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