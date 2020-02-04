Экс-тренер "Малаги" Виктор Санчес требует от клуба компенсацию за увольнение в одностороннем порядке. Наставник команды хочет получить 600 тыс. евро. Судебное заседание состоится 19 февраля, но стороны могут договориться до этого срока, сообщает Marca.
Клуб уволил Санчеса за то, что в Интернет попало видео, на котором он демонстрирует свой половой орган. На кадрах тренер одет в тренировочный костюм "Малаги".
"Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему по-дружески через переговоры с тренером. Несмотря на все усилия, предпринятые клубом, достичь этого не удалось. Клуб принял это решение, оценив серьезный ущерб, нанесенный "Малаге" в результате не имеющих отношения к спорту событий", — говорится в заявлении "Малаги".
После инцидента тренера поддержала его жена и футболисты "Малаги". Также Санчесу пообещали работу в федерации футбола Испании.
"Частная жизнь - нерушимое право. Влезать в нее, используя незаконные средства, аморально, а также преступно", - заявил глава RFEF Луис Рубиалес.
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