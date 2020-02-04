Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России. На этом посту олимпийская чемпионка в лыжных гонках сменила Андрея Бокарева. Информацию подтвердила сама Вяльбе.
"Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта. Выборы прошли по уставу организации", - заявила Вяльбе в комментарии ТАСС.
Организация была создана в 2005 году. В её состав включены:
Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. В 2014 и 2018 годах переизбиралась на безальтернативной основе. Она будет совмещать посты в ФЛГР и ассоциации.
Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она завоевала 14 золотых медалей на чемпионатах мира и пять раз выиграла общий зачет Кубка мира.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.