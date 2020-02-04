Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России. На этом посту олимпийская чемпионка в лыжных гонках сменила Андрея Бокарева. Информацию подтвердила сама Вяльбе.

"Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта. Выборы прошли по уставу организации", - заявила Вяльбе в комментарии ТАСС.

Ассоциация лыжных видов спорта России

Организация была создана в 2005 году. В её состав включены:

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР);

Российская федерация горнолыжного спорта;

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья;

Федерация сноуборда России;

Федерация фристайла России.

Елена Вяльбе

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. В 2014 и 2018 годах переизбиралась на безальтернативной основе. Она будет совмещать посты в ФЛГР и ассоциации.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она завоевала 14 золотых медалей на чемпионатах мира и пять раз выиграла общий зачет Кубка мира.