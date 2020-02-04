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Источник Правда.Ру

Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Спорт

Глава ФЛГР Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России. На этом посту олимпийская чемпионка в лыжных гонках сменила Андрея Бокарева. Информацию подтвердила сама Вяльбе.

"Я действительно возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта. Выборы прошли по уставу организации", - заявила Вяльбе в комментарии ТАСС.

Ассоциация лыжных видов спорта России

Организация была создана в 2005 году. В её состав включены:

  • Федерация лыжных гонок России (ФЛГР);
  • Российская федерация горнолыжного спорта;
  • Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья;
  • Федерация сноуборда России;
  • Федерация фристайла России.

Елена Вяльбе

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. В 2014 и 2018 годах переизбиралась на безальтернативной основе. Она будет совмещать посты в ФЛГР и ассоциации.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также она завоевала 14 золотых медалей на чемпионатах мира и пять раз выиграла общий зачет Кубка мира.

Темы сноуборд лыжные гонки елена вяльбе
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