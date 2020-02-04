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Источник Правда.Ру

World Athletics ждёт ответа от России по "делу Лысенко" до 10 февраля

Спорт

Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) направила письмо в адрес министра спорта России Олега Матыцина с просьбой дать ответ по "делу Лысенко" до 10 февраля. Также копия направлена во Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

"Мы подтверждаем, что направили письмо министру спорта и ВФЛА с разъяснениями нашей позиции. Также мы запросили ответ до 10 февраля", - приводит ТАСС заявление World Athletics.

3 февраля президиум ВФЛА в полном составе ушёл в отставку. Функции органа перешли к рабочей группе ОКР по восстановлению статуса ВФЛА.

Отстранение ВФЛА

  • ВФЛА была временно отстранена в ноябре 2015 года по итогам расследования допинговых нарушений в российской легкой атлетике.
  • ВФЛА был выдвинут ряд условий для восстановления, которые организация не выполнила.
  • В 2016 году российские легкоатлеты получили право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
  • Сборная России по лёгкой атлетике пропустила Олимпиаду-2016. Выступала только Дарья Клишина, которая тренировалась в США.
  • В 2019 году ВФЛА обвинили в подделке документов легкоатлета Данила Лысенко.

Дело Лысенко

  • 21 ноября 2019 года антидопинговый комитет организации (AIU) обвинил ВФЛА в подтасовке документов Лысенко. Легкоатлет пропустил три допинг-теста и пытался предоставить фиктивную справку из больницы.
  • От исполнения обязанностей были отстранены глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, еще пять членов ВФЛА и тренер спортсмена Евгений Загорулько.
  • Выдача разрешений россиянам для участия в международных стартах приостановлена.
  • 28 января 2020 года AIU рекомендовал полностью исключить ВФЛА, так как не получил ожидаемого ответа от России.
  • 31 января минспорта отозвал аккредитацию ВФЛА.
  • 3 февраля президиум ВФЛА ушёл в отставку.
Темы вфла данил лысенко легкая атлетика
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