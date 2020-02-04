World Athletics ждёт ответа от России по "делу Лысенко" до 10 февраля

Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) направила письмо в адрес министра спорта России Олега Матыцина с просьбой дать ответ по "делу Лысенко" до 10 февраля. Также копия направлена во Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

"Мы подтверждаем, что направили письмо министру спорта и ВФЛА с разъяснениями нашей позиции. Также мы запросили ответ до 10 февраля", - приводит ТАСС заявление World Athletics.

3 февраля президиум ВФЛА в полном составе ушёл в отставку. Функции органа перешли к рабочей группе ОКР по восстановлению статуса ВФЛА.

Отстранение ВФЛА

ВФЛА была временно отстранена в ноябре 2015 года по итогам расследования допинговых нарушений в российской легкой атлетике.

ВФЛА был выдвинут ряд условий для восстановления, которые организация не выполнила.

В 2016 году российские легкоатлеты получили право участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Сборная России по лёгкой атлетике пропустила Олимпиаду-2016. Выступала только Дарья Клишина, которая тренировалась в США.

В 2019 году ВФЛА обвинили в подделке документов легкоатлета Данила Лысенко.

Дело Лысенко