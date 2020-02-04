Директор по соревнованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Минерей ответил на недовольство норвежца Мартина Сундбю. Ранее спортсмен заявил, что не понимает принципа распределения квот в гонках.
В 2016 году FIS ограничила количество лыжников от одной страны в одной гонке Кубка мира до шести человек.
"Это выглядит глупо. У нас есть люди, которые могли бы бороться за подиум или входить в топ-10 в Кубке мира, но некоторые из ребят вынуждены просто сидеть дома на диване. FIS решила, что должно быть так. Но я не могу этого понять", - заявил Сундбю в интервью NRK.
Минерей на это заявил, что организация заботится о развитии лыжных гонок по всему миру и не хочет превращать Кубок мира в состязания России и Норвегии.
"Увеличение квот приведёт к тому, что меньше стран будут участвовать в соревнованиях. В интересах Норвегии сохранить лыжные гонки в качестве международного вида спорта, а не превращать их в соревнование с Россией", - заявил чиновник FIS.
В общем зачёте Кубка мира лидирует Александр Большунов. Превосходство россиянина над норвежцем Клебо составляет 235 очков.
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