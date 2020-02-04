FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии

Директор по соревнованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Минерей ответил на недовольство норвежца Мартина Сундбю. Ранее спортсмен заявил, что не понимает принципа распределения квот в гонках.

Недовольство Сундбю

В 2016 году FIS ограничила количество лыжников от одной страны в одной гонке Кубка мира до шести человек.

"Это выглядит глупо. У нас есть люди, которые могли бы бороться за подиум или входить в топ-10 в Кубке мира, но некоторые из ребят вынуждены просто сидеть дома на диване. FIS решила, что должно быть так. Но я не могу этого понять", - заявил Сундбю в интервью NRK.

Ответ FIS на слова Сундбю

Минерей на это заявил, что организация заботится о развитии лыжных гонок по всему миру и не хочет превращать Кубок мира в состязания России и Норвегии.

"Увеличение квот приведёт к тому, что меньше стран будут участвовать в соревнованиях. В интересах Норвегии сохранить лыжные гонки в качестве международного вида спорта, а не превращать их в соревнование с Россией", - заявил чиновник FIS.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

В общем зачёте Кубка мира лидирует Александр Большунов. Превосходство россиянина над норвежцем Клебо составляет 235 очков.