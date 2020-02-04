Комиссия спортсменов ВФЛА поддержала решение президиума организации уйти в отставку. Ранее президиум передал функции рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), которая займётся восстановлением ВФЛА в международной федерации (World Athletics).

"Комиссия спортсменов поддерживает решение президиума ВФЛА об уходе в отставку и передаче всех своих прав действующей рабочей группе ОКР. Мы считаем этот шаг единственно возможным и очень важным для возвращения российской легкой атлетики в спортивное мировое сообщество. Комиссия выражает готовность к плодотворной работе с рабочей группой ОКР и рассчитывает на приглашение в ее состав своего представителя Радиона Гатауллина", - говорится в сообщении комиссии на ее странице в Instagram.