Форвард "Рейджерс" Бучневич забросил курьёзную шайбу в ворота Худобина

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил курьёзную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа". Его слабый бросок превратился в гол после того, как шайба прошла между щитками у российского голкипера "Старз" Антона Худобина.

Эта шайба стала первой в матче. "Рейнджерс" проиграл встречу со счётом 3:5.

Павел Бучневич

Бучневич подписал контракт с "Рейнджерс" в мае 2016 года.

В первых трёх сезонах провёл 179 матчей, в которых набрал 101 (43+58) очко.

В этом чемпионате на его счету 51 игра и 29 (11+18) очков.

Антон Худобин