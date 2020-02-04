Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Форвард "Рейджерс" Бучневич забросил курьёзную шайбу в ворота Худобина

Спорт » Командные виды » Хоккей

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил курьёзную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа". Его слабый бросок превратился в гол после того, как шайба прошла между щитками у российского голкипера "Старз" Антона Худобина.

Эта шайба стала первой в матче. "Рейнджерс" проиграл встречу со счётом 3:5.

Павел Бучневич

  • Бучневич подписал контракт с "Рейнджерс" в мае 2016 года.
  • В первых трёх сезонах провёл 179 матчей, в которых набрал 101 (43+58) очко.
  • В этом чемпионате на его счету 51 игра и 29 (11+18) очков.

Антон Худобин

  • Худобин выступает в Северной Америке с 2005 года. 
  • В НХЛ он играл за "Миннесоту", "Бостон", "Каролину", "Анахайм" и "Даллас".
  • На счету вратаря 188 матчей, в которых были одержаны 83 победы.
  • В этом сезоне Худобин выходил на лёд 20 раз, одержав 11 побед. Процент отражённых бросков - 92,7.
Темы антон худобин павел бучневич нью-йорк рейнджерс
Актуальная аналитика
Новости спорта
РУСАДА играет не по правилам
Силовые структуры
"Звуковая кошка" - необычное шпионское приспособление агентов ЦРУ во время холодной войны
Формула небес
Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
"Момент истины наступил": Лукашенко встретится с Путиным 7 февраля
"Армата" в 2020 году завершит госиспытания
Китай начал испытывать российское лекарство от коронавируса
Юморист из КВН Овик Григорян скончался в возрасте 25 лет
СМИ: во Франции нет эпидемии коронавируса
Минздрав: РФ готовится к масштабной эпидемии коронавируса
Форвард "Рейджерс" Бучневич забросил курьёзную шайбу в ворота Худобина
Ученые объяснили, как мелодия будильника влияет на пробуждение
Коронавирус негативно отразится на экономике и туризме Петербурга
Жена убила мужа, которому не понравилась ее еда
Последние материалы
Коронавирус негативно отразится на экономике и туризме Петербурга
Жена убила мужа, которому не понравилась ее еда
Медсестры мурманской больницы забыли про работу, выпив алкоголь. ВИДЕО
Сборные Китая не сыграют на ЧМ по хоккею с мячом из-за коронавируса
БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" готовят к госиспытаниям в 2022 году
Хлорирование питьевой воды приводит к образованию токсинов
Полиция пресекла деятельность банды автомошенников
Соперник Большунова в Кубке мира Клебо признал поражение в общем зачёте
В России могут снизить требования к космонавтам
Украинские горняки бастуют под землей из-за долгов по зарплате
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Шоу-бизнес
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Лекарства, вызывающие диабет
БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" готовят к госиспытаниям в 2022 году
РУСАДА играет не по правилам
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Соперник Большунова в Кубке мира Клебо признал поражение в общем зачёте
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Хлорирование питьевой воды приводит к образованию токсинов
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Певицу Любовь Успенскую ожидает массовая травля
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Украинский политолог: научите Зеленского думать, что говорить
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Эрдоган поставил Путину ультиматум
Поздравления блокадников обернулись травлей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ