Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил курьёзную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа". Его слабый бросок превратился в гол после того, как шайба прошла между щитками у российского голкипера "Старз" Антона Худобина.
Эта шайба стала первой в матче. "Рейнджерс" проиграл встречу со счётом 3:5.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.