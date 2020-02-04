Мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом не смогут принять участие в чемпионате мира. Причиной решения стала эпидемия коронавируса в КНР, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
"Причиной принятия данного решения является ситуация с распространением коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды, участвующие в турнире. В календаре игр чемпионатов мира будут внесены изменения", - говорится в заявлении ФХМР.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.