Сборные Китая не сыграют на ЧМ по хоккею с мячом из-за коронавируса

Мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом не смогут принять участие в чемпионате мира. Причиной решения стала эпидемия коронавируса в КНР, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Причиной принятия данного решения является ситуация с распространением коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды, участвующие в турнире. В календаре игр чемпионатов мира будут внесены изменения", - говорится в заявлении ФХМР.

Чемпионат мира по хоккею с мячом

Мужской ЧМ пройдёт в Иркутске с 1 по 6 марта. Сборная Китая должна была выступать в группе В (второй дивизион) против команд Голландии, Венгрии, Чехии, Украины и Монголии.

Женский турнир состоится в Осло с 19 по 22 февраля. Команда на групповом этапе должна была сыграть с Японией, Эстонией и Швейцарией.

Эпидемия коронавируса в Китае