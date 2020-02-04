Соперник Большунова в Кубке мира Клебо признал поражение в общем зачёте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался в том, что больше не надеется на победу в общем зачёте Кубка мира. Спортсмен сломал палец руки, ударив игровой автомат. Из-за этого норвежец точно пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне и может отказаться от участия в "Ски Туре".

"Конечно, я не оставил лыжные гонки, но прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Это очень тяжело. И хуже всего, когда мне говорят: почему ты это сделал? Никогда бы так не поступил, если бы знал, что так получится. Буду тренироваться дальше, жизнь на этом не заканчивается", — заявил Клебо в интервью NRK.

Кубок мира по лыжным гонкам

Этап в шведском Фалуне пройдёт 8 и 9 февраля. У мужчин запланированы спринт и 15-километровый масс-старт.

"Ски Тур" пройдёт по лыжным трассам Швеции и Норвегии с 15 по 23 февраля. Организаторы запланировали четыре дистанционные гонки и две спринтерские.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

В общем зачёте Кубка мира лидирует Александр Большунов. Превосходство россиянина над Клебо составляет 235 очков.