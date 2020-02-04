Футболисты "Манчестер Сити" недовольны работой Гвардиолы

Футболисты "Манчестер Сити" вступили в конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Жесткий разговор между игроками и наставником состоялся в перерыве матча чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

Претензии футболистов к Гвардиоле

Игроки высказали претензии в том, что главный тренер слишком сильно перетряхивает стартовый состав на каждый матч. Гвардиола во время сезона сделал 76 изменений: "Манчестер Сити" лидирует по этому показателю.

Также футболисты недовольны сменой тактики после ухода Микеля Артеты с поста ассистента Гвардиолы. Имена футболистов Daily Mail не называет, но издание отмечает, что среди недовольных были и лидеры команды.

Поражение "Манчестер Сити"

Второй тайм команда провела крайне неудачно. "Сити" остались в меньшинстве после удаления Александра Зинченко. Затем команда пропустила два гола и проиграла со счетом 0:2.

После игры Гвардиола разговаривал с футболистами около 50 минут. Из-за этого испанец опоздал на пресс-конференцию.