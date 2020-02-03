Футболист "Бёрнли" Матей Выдра может перейти в состав московского ЦСКА. Армейцы проявляют интерес к форварду, который с 2012 года выступает в Англии. О трансферной стоимости чешского игрока ничего неизвестно, сообщает Mirror.
Армейцы идут четвёртыми в турнирной таблице РПЛ. Команда на 11 очков отстаёт от лидера "Зенита" и на 1 - от второго "Краснодара". Чемпионат России возобновится 29 февраля.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.