ЦСКА проявляет интерес к Выдре

Футболист "Бёрнли" Матей Выдра может перейти в состав московского ЦСКА. Армейцы проявляют интерес к форварду, который с 2012 года выступает в Англии. О трансферной стоимости чешского игрока ничего неизвестно, сообщает Mirror.

Матей Выдра

Выдра в Чехии выступал за "Высочину" и "Банник".

Также играл за бельгийский "Брюгге" и итальянский "Удинезе".

В Англии выступал за "Бернли", "Дерби Каунте", "Рединг" и "Вест Бромвич".

Всего в клубной карьере на высшем уровне отыграл 311 матчей, в которых забил 90 голов.

За сборную Чехии провёл 26 матчей, в которых забил 5 мячей.

ЦСКА

Армейцы идут четвёртыми в турнирной таблице РПЛ. Команда на 11 очков отстаёт от лидера "Зенита" и на 1 - от второго "Краснодара". Чемпионат России возобновится 29 февраля.