"Зенит" приравнял зарплату Кокорина к МРОТ

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, возможно, является самым низкооплачиваемым игроком в российском футболе. Ранее журналист Василий Уткин сообщил, что зарплата футболиста по новому контракту составляет 20 тыс. рублей, но эта цифра оказалась ещё меньше.

По информации РБК, по контракту зарплата Кокорина в "Зените" приравнена к минимальному размеру оплаты труда. В сентябре 2019 года МРОТ в России составлял 11 280 рублей. В случае повышения МРОТ зарплата Кокорина увеличится.

Кокорин обещал играть за "Зенит" бесплатно

Во время суда по делу о хулиганстве и побоях Кокорин заявил в интервью, что готов играть за "Зенит" бесплатно. В тот момент питерский футбольный клуб поддержал своего игрока.

Кокорин подписал контракт с "Зенитом" после выхода из колонии в сентябре 2019 года, основываясь именно на таком желании. Так как бесплатно работать по законодательству нельзя, Кокорин получает в питерском клубе минимальную зарплату.

Трансфер Кокорина

Сообщение о зарплате футболиста появилось на фоне новостей о его несостоявшемся переходе в "Сочи".