Арестованный судом Кушиташвили исключён из сборной России по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что организация исключила боксёра Георгия Кушиташвили из состава сборной России. Ранее суд арестовал спортсмена до 1 апреля.

"Кушиташвили исключен из сборной России. Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной", - заявил Кремлёв в интервью ТАСС.

Также Кушиташвили не сможет принять участие в боксёрском турнире Олимпиады-2020. По словам Кремлёва, об этом не может быть и речи несмотря на то, что спортсмена могут оправдать.

"Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он - мимо Олимпиады", - приводит "РИА Новости" слова Кремлёва.

Кушиташвили является двукратным чемпионом России в категории до 81 кг. В 2019 году он вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Дело Кушиташвили

Кушиташвили проходит по двум статьям УК РФ:

"Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" (ст. 228);

"Применение насилия в отношении представителя власти" (ст. 318 ч. 2).

2 февраля Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии на Фрунзенской набережной. При обыске у него изъяли 0,5 грамма кокаина, что считается значительным размером. При задержании боксёр оказал сопротивление и ударил росгвардейца, сломав тому нос.

Следствие ведёт военное следственное управление СК, так как Кушатишвили является военнослужащим.