Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Нурмагомедов отказался от 100 млн за бой с Макгрегором

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не согласится на реванш с Конором Макгрегором несмотря на значительный гонорар. Ранее в СМИ появилась информация о том, что чемпион UFC может получить за бой 100 млн долларов.

Нурмагомедов провёл встречу с незрячими футболистами на турнире "Каспий 2020" и ответил на их вопросы. По словам Хабиба, ему не нужны такие деньги за бой с Макгрегором.

"Мне бой с Макгрегором не интересен. Пусть 100 миллионов на полезные дела потратят. Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил?" - заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов - Макгрегор

Поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился в четвертом раунде, удушающим приемом победил Нурмагомедов. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой сопровождался скандалами, а завершился грандиозной дракой на трибунах между Хабибом и командой Макгрегора. В то же время в октагоне ирландец дрался с членами команды россиянина. Оба бойца были дисквалифицированы.

 

Темы ufc конор макгрегор хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
Актуальная аналитика
Власть
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Дерматология
Папилломы жгут, бьют током и отрезают
Туризм
Морской Арт Клуб: Антарктида, автопробег и "Бессмертный полк"
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Стало известно, сколько живет коронавирус
Польша хочет занять место Великобритании в ЕС
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с ребенком каршеринге
"Зенит" приравнял зарплату Кокорина к МРОТ
Британцы пожаловались телеканалу RT на "Би-би-си"
Украинец в Варшаве избил и покусал поляка, отбирая у него телефон
Эксперты: средний срок ипотеки в России составляет 18 лет
ВВП в России вырос на 1,3% в 2019 году
Объявление о продаже девочки в Челябинске выложил ее брат
Арестованный судом Кушиташвили исключён из сборной России по боксу
Последние материалы
Эксперты: средний срок ипотеки в России составляет 18 лет
ВВП в России вырос на 1,3% в 2019 году
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Объявление о продаже девочки в Челябинске выложил ее брат
Первые африканские километры и первые сложности
Арестованный судом Кушиташвили исключён из сборной России по боксу
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Египет подсчитывает убытки после высылки китайских туристов
Нурмагомедов отказался от 100 млн за бой с Макгрегором
В Южной Осетии погиб российский советник с женой
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Соломон Соловьев Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Поздравления блокадников обернулись травлей
Эрдоган едет на Украину, чтобы дать денег ВСУ
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Москва: Украина коварно обманула ПАСЕ
В Южной Осетии погиб российский советник с женой
Суд арестовал боксёра Кушиташвили по делу о хранении кокаина
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Поздравления блокадников обернулись травлей
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Новый электромобиль Zetta запатентован в России
Жизнь после ДРСМД: мир оказался на грани войны
Поздравления блокадников обернулись травлей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ