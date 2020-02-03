Нурмагомедов отказался от 100 млн за бой с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не согласится на реванш с Конором Макгрегором несмотря на значительный гонорар. Ранее в СМИ появилась информация о том, что чемпион UFC может получить за бой 100 млн долларов.

Нурмагомедов провёл встречу с незрячими футболистами на турнире "Каспий 2020" и ответил на их вопросы. По словам Хабиба, ему не нужны такие деньги за бой с Макгрегором.

"Мне бой с Макгрегором не интересен. Пусть 100 миллионов на полезные дела потратят. Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил?" - заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов - Макгрегор

Поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился в четвертом раунде, удушающим приемом победил Нурмагомедов. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой сопровождался скандалами, а завершился грандиозной дракой на трибунах между Хабибом и командой Макгрегора. В то же время в октагоне ирландец дрался с членами команды россиянина. Оба бойца были дисквалифицированы.