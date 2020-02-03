Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован судом до 1 апреля. Решение по ходатайству следствия вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы.
Кушиташвили проходит по двум статьям УК РФ:
2 февраля Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии на Фрунзенской набережной. При обыске у него изъяли 0,5 грамма кокаина, что считается значительным размером. При задержании боксёр оказал сопротивление и ударил росгвардейца, сломав тому нос.
Следствие ведёт военное следственное управление СК, так как Кушатишвили является военнослужащим.
Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. На его счету два золота чемпионата России (2015, 2018). В 2019 году дошёл до четвертьфинала чемпионата мира.
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