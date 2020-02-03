Суд арестовал боксёра Кушиташвили по делу о хранении кокаина

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован судом до 1 апреля. Решение по ходатайству следствия вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы.

Дело Кушиташвили

Кушиташвили проходит по двум статьям УК РФ:

"Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере" (ст. 228);

"Применение насилия в отношении представителя власти" (ст. 318 ч. 2).

2 февраля Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии на Фрунзенской набережной. При обыске у него изъяли 0,5 грамма кокаина, что считается значительным размером. При задержании боксёр оказал сопротивление и ударил росгвардейца, сломав тому нос.

Следствие ведёт военное следственное управление СК, так как Кушатишвили является военнослужащим.

Георгий Кушиташвили

Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. На его счету два золота чемпионата России (2015, 2018). В 2019 году дошёл до четвертьфинала чемпионата мира.