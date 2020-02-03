"Ростов" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным. В донском клубе 51-летний специалист работает с декабря 2017 года.
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что задачи клуба совпадают с желанием Карпина. По его словам, команда под руководством тренера растёт.
"Валерий Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет 10-летним и 15-летним", - приводит пресс-служба "Ростова" слова президента клуба.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.