"Ростов" продлил контракт с Карпиным до 2025 года

"Ростов" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным. В донском клубе 51-летний специалист работает с декабря 2017 года.

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что задачи клуба совпадают с желанием Карпина. По его словам, команда под руководством тренера растёт.

"Валерий Георгиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет 10-летним и 15-летним", - приводит пресс-служба "Ростова" слова президента клуба.

Валерий Карпин