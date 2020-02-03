UFC опубликовал проморолик к бою Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Бойцы выйдут в октагон 18 апреля в Нью-Йорке. Россиянин в третий раз будет защищать титул в лёгком весе.
Хабиб остаётся непобеждённым бойцом: на его счету 28 побед в 28 поединках. В рамках UFC он выступает с 2012 года. В 12 поединках россиянин победил:
Американский боец провёл 28 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. Имеет серию побед из 12 поединков против:
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