UFC опубликовал проморолик к бою Нурмагомедов - Фергюсон

UFC опубликовал проморолик к бою Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Бойцы выйдут в октагон 18 апреля в Нью-Йорке. Россиянин в третий раз будет защищать титул в лёгком весе.



Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон. Промо-ролик.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб остаётся непобеждённым бойцом: на его счету 28 побед в 28 поединках. В рамках UFC он выступает с 2012 года. В 12 поединках россиянин победил:

Камала Шалоруса (Иран);

Глейсона Тибау (Бразилия);

Тиагу Таварися (Бразилия);

Абеля Трухильо (США);

Пэта Хилли (США);

Рафаэла Дус Анжуса (Бразилия);

Даррела Хорчера (США);

Майкла Джонсона (США);

Эдсона Барбозу (Бразилия);

Эла Яквинту (США);

Конора Макгрегора (Ирландия);

Дастина Порье (США).

Тони Фергюсон

Американский боец провёл 28 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел 3 поражения. Имеет серию побед из 12 поединков против: