Китайские спортсмены готовятся к Олимпиаде в изоляции

Вице-президент Олимпийского комитета Китая Лю Гоюн рассказал о подготовке спортсменов к Олимпиаде-2020 в условиях эпидемии коронавируса. По его словам, ни один спортсмен не заболел, а команда находится в изоляции в различных центрах.

"Спортсмены тренируются в закрытых лагерях в различных городах страны и за рубежом в рамках подготовки к Олимпийским играм и отборочным турнирам. До сих пор ни один спортсмен из национальной команды не был или не подозревается в заражении вирусом. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить заражение спортсменов", - приводит Inside The Games слова Гоюна.

По словам чиновника комитета, организация надеется, что спортсмены смогут принять участие в олимпийских квалификационных турнирах. В феврале, марте и апреле состоятся более 100 отборочных соревнований на Олимпиаду-2020.

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