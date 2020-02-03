Вдова футболиста Риксена проведёт повторную церемонию похорон

Вероника Риксен, вдова бывшего футболиста "Зенита" Фернандо Риксена, сообщила о том, что проведёт повторную церемонию похорон. Спортсмен был похоронен в Глазго, ещё одна церемония состоится в Ситтарде.

В этом голландском городе Риксен начинал и заканчивал футбольную карьеру. Спортсмен продолжительное время боролся с амиотрофическим боковым склерозом. В последнее время был обездвижен. Футболист умер 18 сентября 2019 года в госпитале в Глазго.

Вдова Фернандо заявила, что исполняет последнюю волю мужа. Риксен попросил жену кремировать его и переправить в Ситтард в голубой урне, что символизирует преданность игрока к "Рейнджерс".

"Это будет полноценная церемония - как вторые похороны. Поклонники могут прийти и посетить его прах, они могут принести шарфы и цветы", - заявила Вероника в интервью The Sun.

Фернандо Риксен