Трамп перепутал штаты, поздравляя победителя Супербоула

Президент США Дональд Трамп поздравил победителя Супербоула "Канзас-Сити Чифс", но в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Глава государства оставил запись в Twitter, но перепутал штаты.

"Поздравляю "Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и с фантастическим камбэком, совершенным под огромным давлением. Вы отлично представляли великий штат Канзас и, по сути, все США", - написал Трамп в Twitter.

Президент США наткнулся на волну критики. Команда "Чифс" представляет город Канзас-Сити, но тот, который расположен в штате Миссури. Позже Трамп удалил твитт и написал новый, исправив ошибку.

Канзас

В США существуют два города с одинаковым названием Канзас-Сити, которые представляют разные штаты. Один расположен в штате Канзас, второй - штате Миссури.

Супербоул

"Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско 49" со счётом 31:20. Команда во второй раз выиграла Супербоул, который считается главным спортивным событием США.