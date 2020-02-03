Президент США Дональд Трамп поздравил победителя Супербоула "Канзас-Сити Чифс", но в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Глава государства оставил запись в Twitter, но перепутал штаты.
"Поздравляю "Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и с фантастическим камбэком, совершенным под огромным давлением. Вы отлично представляли великий штат Канзас и, по сути, все США", - написал Трамп в Twitter.
Президент США наткнулся на волну критики. Команда "Чифс" представляет город Канзас-Сити, но тот, который расположен в штате Миссури. Позже Трамп удалил твитт и написал новый, исправив ошибку.
В США существуют два города с одинаковым названием Канзас-Сити, которые представляют разные штаты. Один расположен в штате Канзас, второй - штате Миссури.
"Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско 49" со счётом 31:20. Команда во второй раз выиграла Супербоул, который считается главным спортивным событием США.
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