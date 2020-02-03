Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение 3 февраля начать матчи с минуты молчания в честь вратаря системы "Барыса" Вилена Прокофьева. О смерти 18-летнего хоккеиста стало известно сегодня. Голкипер умер от саркомы Юинга.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием - саркомой Юинга (рак костей) - ушел из жизни.

Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен", - сообщают "Барсы" в Instagram.