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Матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в честь умершего вратаря "Барыса"

Спорт » Командные виды » Хоккей

Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение 3 февраля начать матчи с минуты молчания в честь вратаря системы "Барыса" Вилена Прокофьева. О смерти 18-летнего хоккеиста стало известно сегодня. Голкипер умер от саркомы Юинга.

Сообщение о смерти Вилена Прокофьева

"С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием - саркомой Юинга (рак костей) - ушел из жизни.

Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен", - сообщают "Барсы" в Instagram.

Вилен Прокофьев

  • Вратарь выступал за команду "Снежные барсы" в МХЛ.
  • За команду он отыграл 29 матчей в МХЛ, в которых одержал 4 победы.
  • Голкипер отразил 88,2 процента бросков.
  • В последний раз выходил на лёд 4 сентября 2019 года.
Темы кхл хоккей хк барыс
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