Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко принёс извинения фанатам команды за удаление в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Футболист покинул поле на 60-й минуте. Первую жёлтую карточку украинец получил за неспортивное поведение, вторую — за грубую игру.

"Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками "Манчестер Сити". Без сомнения, это только моя вина. Это будет для меня очень хорошим уроком. Могу только пообещать, что в дальнейшем стану работать усерднее, чем прежде", — написал Зинченко в Instagram.