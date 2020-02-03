Фёдор Емельяненко хочет помириться с братом Александром

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что надеется на примирение с братом Александром. Отношения между ними испортились после того, как Александр попал в тюрьму.

Тюремный срок Александра Емельяненко

В мае 2015 года Емельяненко-младший был осужден на 4,5 года лишения свободы за "насильственные действия сексуального характера" в отношении домработницы. В ноябре 2016 года вышел из колонии по УДО.

Позже Александр Емельяненко несколько раз попадал в неприятные ситуации, которые завершались арестом. В последнее время конфликт между ним и Фёдором перерос в публичную плоскость. Братья оскорбляли и обвиняли друг друга в СМИ.

Заявление Фёдора Емельяненко