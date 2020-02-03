Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что надеется на примирение с братом Александром. Отношения между ними испортились после того, как Александр попал в тюрьму.
В мае 2015 года Емельяненко-младший был осужден на 4,5 года лишения свободы за "насильственные действия сексуального характера" в отношении домработницы. В ноябре 2016 года вышел из колонии по УДО.
Позже Александр Емельяненко несколько раз попадал в неприятные ситуации, которые завершались арестом. В последнее время конфликт между ним и Фёдором перерос в публичную плоскость. Братья оскорбляли и обвиняли друг друга в СМИ.
"Надеюсь, что Господь так управит. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными.
Все святые и все Евангелие проникнуто покаянием. Все святые говорят о покаянии, о терпении и смирении, но никак не наоборот. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру", - заявил Фёдор в интервью ТАСС.
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