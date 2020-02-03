Сергей Розанов, тренер по фигурному катанию из группы Этери Тутберидзе, рассказал о том, чем сейчас занимается олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ранее 17-летняя девушка объявила о приостановке карьеры до конца этого сезона.
"Да, она тренируется, помимо этого занимается другими своими делами. Сейчас она выступает в ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии. У нее насыщенный график", — заявил Розанов.
Загитова в сезоне-2019/20 выступала трижды:
Перед этим Загитова провела два сезона во взрослом катании и завоевала несколько наград:
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