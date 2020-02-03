Глава СБР Владимир Драчёв оценил выступление сборной России на юниорском чемпионате мира по биатлону. Команда вместе с Норвегией выиграла медальный зачёт. На счету сборных по пять золотых наград, три серебряных и одной бронзовой.

"Все отработали очень хорошо, команда была на хорошем подъёме, есть с кем работать. Все награды, что мы завоевали, являются плодом совместной работы сборной с регионами, которые нам помогли. Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше наград, но на сегодняшний день это великолепный результат", - заявил Драчёв в интервью ТАСС.